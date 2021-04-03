Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 3 апреля днем в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 3 апреля в Акмолинской области местами ожидаются туман, ветер южный, юго-восточный, 15-20 метров в секунду.

3 апреля в Актюбинской области местами ожидается гололед. Ветер юго-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду.

Ночью 3 апреля в Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

3 апреля в Туркестанской области местами ожидается ветер юго-восточный, восточный, 15-20 метров в секунду.

3 апреля в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

3 апреля в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды на 3-5 апреля.

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