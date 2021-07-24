Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

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НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - Синоптики предупредили жителей нескольких регионов о сильной жаре, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 24 июля в Атырауской области местами ожидается гроза.

Днем 24 июля в Акмолинской области сохраняется сильная жара, 35-37 градусов, на западе региона ожидается очень сильная жара, до 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 июля в Актюбинской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, град. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется сильная жара, 39 градусов, чрезвычайная пожароопасность.

24 июля в Костанайской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара, до 38 градусов

24 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

24 июля в Мангистауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем местами сохраняется сильная жара, 40 градусов.

24 июля в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара, 43 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 24 июля в Павлодарской области местами ожидается сильная жара, до 36 градусов.

24 июля в Жамбылской области местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара, 41 градус.

24 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем местами шквал, град. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 метров в секунду.

Чтобы избежать последствий жары, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу.

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