Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

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АЛМАТЫ. 30 МАЯ - Казахстанские синоптики обещают в понедельник, 31 мая, грозы практически во всех регионах страны, однако местами сохраняется и жаркая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Днем 31 мая в Нур-Султане ожидается гроза, ветер южный, юго-западный, порывы 18 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области ожидаются местами гроза и град. В Уральске днем также гроза и град.

31 мая - 1 июня в Карагандинской области местами возможна гроза. Ветер юго-западный, днем 31 мая - сутки 1 июня местами 15-20 метров в секунду. Днем 31 мая - 1 июня местами сохраняется сильная жара, 35-38 градусов, ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем 31 мая ожидается гроза. Днем 31 мая, 1 июня - сильная жара, 35 градусов.

Утром и днем 31 мая в Кызылординской области местами ожидается гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, утром и днем местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем 31 мая - сильная жара, 40-43 градуса, сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде днем 31 мая прогнозируют сильную жару, 43 градуса.

В понедельник в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал и град. Сохраняется сильная жара на юге области, до 36 градусов. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 31 мая возможна гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

31 мая в Мангистауской области местами гроза. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Актау ночью 31 мая также гроза. Ветер северо-западный, местами 15-18 метров в секунду.

В Павлодарской области 31 мая возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Павлодаре в понедельник ожидается ветер южный, юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду, днем 31 мая - гроза.

Днем 31 мая в горах Туркестанской области ожидается гроза. Местами прогнозируется пыльная буря, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области днем в понедельник на большей части ожидается дождь. Местами прогнозируют грозы, днем шквал и град. Ветер южный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 31 мая ожидается гроза, ветер южный, порывы 15-20 метров в секунду.

31 мая в Атырауской области местами возможна гроза.

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