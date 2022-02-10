Штормовое предупреждение объявили в семи областях

НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 10 февраля на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
Днем 10 февраля на западе, северо-западе Актюбинской области ожидается низовая метель, ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. На востоке области ожидается туман.
10 февраля на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.
В Шымкенте ночью и утром 10 февраля ожидается туман.
10 февраля на севере и в центре Кызылординской области ожидается туман.
Ночью 10 февраля на юге Павлодарской области ожидается туман.
10 февраля на западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман.
10-11 февраля на северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, ночью 10 февраля гололед. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в период с 10 по 12 февраля.
Министерство внутренних дел обратилось к водителям с предупреждением.