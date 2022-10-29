Штормовое предупреждение объявили в семи областях

Фото: Depositphotos

Талдыкорган. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 3 тысяч профилактических рейдов проведено в области Жетісу с 15 августа, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на встрече с населением региона.

С 15 августа проведено свыше трех тысяч рейдов, в пяти тысячах жилых домов выявлены нарушения пожарной безопасности (хранение горючих материалов вблизи нагревательных приборов, сушка вещей над печью и т.д.), из них в трех тысячах домов нарушения устранены на месте, остальным даны рекомендации. Всего профилактикой охвачено свыше 50 тысяч частных домов" - отметил Ильин.

Он подчеркнул, что сотрудники МЧС не привлекают жителей частного сектора к ответственности, а лишь дают рекомендации, как уберечь себя и свою семью от пожаров и несчастных случаев отравления угарным газом.

Также во время рейдов определяется количество жилых домов социально уязвимых слоев населения для оказания последующей адресной помощи, это многодетные, малообеспеченные семьи, пенсионеры и инвалиды.

С сентября совместно с акиматом и неправительственными организациями установлено 809 датчиков, которые заблаговременно оповещают об опасности и предотвращают гибель граждан", - сообщил Ильин.

Он напомнил, что в 2021 году министерством законодательно внедрено обязательное оснащение системами пожарной сигнализации и контроля загазованности в жилых домах. Ранее данные нормы были предусмотрены только для зданий, жилых многоквартирных домов высотой 10 этажей и более.

Также, по словам Ильина, до 2025 года предусмотрено строительство 4 пожарных депо в городах Талдыкоргане и Текели, Коксуском и Алакольском районах.