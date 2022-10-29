Штормовое предупреждение объявили в семи областях

Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY – Непогода ждет жителей Жетысуской, Акмолинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей.
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром 29 октября в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с.
29 октября на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.
29 октября ночью и утром на севере, юго-западе, в центре Мангистауской области ожидается туман.
29 октября ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
29 октября горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах 15-20 м/с.
29 октября ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гололед, низовая метель.
Ночью и утром 29-30 октября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в выходные дни.