Штормовое предупреждение объявили в трех регионах Казахстана

Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - Из-за метели и сильного мороза в трех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.
По данным синоптиков, 25 января в Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.
Ночью 25 января в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный мороз 28-33, местами 40 градусов. Местами низовая метель, туман.
В понедельник в Северо-Казахстанской области ожидается снег. Местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-западный, западный, ночью местами 15-20 метров в секунду.
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