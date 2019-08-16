Нур-Султан. 15 августа. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской и Костанайской областях, передает Kazakhstan Today.

16 августа в Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, ветер северный до 15-20 метров в секунду. Ночью и утром местами туман", - сообщает "Казгидромет".

Также отмечается, что в Кокшетау утром и днем 16 августа ожидаются гроза и град.

Кроме того, ночью и утром 16 августа в Костанайской области местами ожидается туман, говорится в штормовом предупреждении.

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