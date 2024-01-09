Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана

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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивая погода, пройдут осадки, на севере преимущественно в виде снега с метелью, на юге, юго-востоке преимущественно в виде дождя, на севере, юге Акмолинской области, ночью на севере Костанайской области прогнозируется сильный снег.





По данным синоптиков РГП "Казгидромет", по республике прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер.





На большей территории области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в центре области временами 30 метров в секунду и более.





Днем в Жамбылской области ожидается ветер юго-западный на юго-западе, в горных районах области временами 30 метров в секунду и более.





В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, западный утром и днем на юго-востоке области временами 30 метров в секунду и более.





В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный днем на юго-востоке области временами 30 метров в секунду и более.





В Астане ожидается сильный снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20, утром и днем временами 25 метров в секунду.





В Алматы сегодня ожидаются осадки, +6+8 °C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.





В связи с ухудшением погодных условий в пяти областях действует ограничение на движение автотранспорта по ряду автодорог республиканского значения.





В частности, ограничение движения для всех видов автотранспорта введено на автодороге Астана - Темиртау.





В Акмолинской области: на 1292-1353 километре участка ПВП Жибек жолы - граница Карагандинской области трассы Екатеринбург - Алматы. Ограничение действует для грузовых и общественных видов автотранспорта.





В Жетысуской области: 84-184 километр участка станция Коктума - станция Достык трассы Ушарал - Достык. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.





В Карагандинской области:

1505-1854 километр, на участке село Новостройка - Балхаш трассы Екатеринбург - Алматы;

231-324 километр, участок граница Павлодарской области - поселок Ботакара трассы Калкаман - Баянаул - Умуткер - Ботакара;

17-217 километр, участок Караганда - Каркаралы трассы Караганда - Аягоз - Бугаз;

970-1135 километр, участок Караганда - граница Павлодарской области трассы Кызылорда - Павлодар;

788-906 километр, участок граница Улытауской области - поселок Топар трассы Кызылорда - Павлодар. Ограничение действует для всех видов автотранспорта;

1353-1426 километр, участок граница Акмолинской области - ПВП Темиртау трассы Екатеринбург - Алматы. Ограничение действует для грузовых и общественных видов автотранспорта.





В Павлодарской области:

1135-1206 километр, участок граница Карагандинской области - поселок Шидерты трассы Кызылорда - Павлодар;

137-231 километр, участок поселок Баянаул - граница Карагандинской области трассы Калкаман - Баянаул - Умуткер - Ботакара. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.





В Жетысуской области: 84-184 километр, участок станция Коктума - станция Достык трассы Ушарал - Достык.





Убедительная просьба не пренебрегать ухудшением погодных условий и заблаговременно строить свой маршрут передвижения по автомобильным дорогам. Также напоминаем о работе круглосуточного колл-центра 1403, куда Вы можете обращаться за информацией о состоянии автодорог", - отметили в НК "КазАвтоЖол".