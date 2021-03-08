Штормовое предупреждение объявлено в десяти регионах Казахстана

Нур-Султан. 7 марта. Kazakhstan Today - В десяти регионах Казахстана 8 марта объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

8 марта в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный, местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. В Караганде днем 8 марта ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 18 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер южный, с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде ночью и утром 8 марта ожидается гололед.

Днем в Атырауской области ожидается ветер западный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау днем 8 марта ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-18 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Уральске ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 18 метров в секунду.

В Нур-Султане 7-8 марта ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, временами порывы 15-20 метров в секунду.

8 марта в Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Актобе 8 марта днем ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, порывы 18 метров в секунду.

Днем в Павлодарской области ожидаются осадки (снег, дождь). Сутки 8 марта местами ожидаются метель, туман, гололед, ветер южный, юго-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду, местами 23 метра в секунду. В Павлодаре днем 8 марта ожидаются осадки (снег, дождь), гололед, ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

8 марта в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, ночью гололед. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Костанае ночью 8 марта ожидается низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

8 марта в Северо-Казахстанской области ночью ожидаются на большей части осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, метель, гололед. Ветер западный, ночью 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ночью 8 марта ожидаются низовая метель, гололед. Ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 8 марта в Туркестанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

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