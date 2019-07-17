Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана

Алматы. 16 июля. Kazakhstan Today – Штормовые предупреждения объявлены в двух областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет".

Днем 17-19 июля в Кызылординской области местами ожидается очень сильная жара +40-45 градусов", - говорится в штормовом предупреждении.

Также в области 17 июля ожидается ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, в Кармакшинском районе порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%

Кроме того, по данным синоптиков, днем 18-19 июля в Туркестанской области на большей части ожидается сильная жара +40-43 градуса, местами очень сильная жара +45 градусов.

В Шымкенте днем 18-19 июля ожидается сильная жара +40-42, в Туркестане днем 18-19 июля ожидается очень сильная жара +45. Вероятность шторма - 90-95 %", - сообщили синоптики.

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