Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение на 22 августа в ряде регионов страны, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде в субботу днем ожидается гроза, ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане 22 августа ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области ожидаются местами гроза, туман. Ветер юго-западный, западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман. Утром и днем ожидается гроза.

В Северо-Казахстанской области на большей части ожидается дождь. Местами ожидаются гроза, туман. В Петропавловске ожидается гроза.

Утром и днем 22 августа в Кызылординской области, на северо-западе, ожидается гроза. Ветер южный, с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, туман, град. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В субботу днем в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, ветер северный, 15-20 метров в секунду.

Вероятность шторма составляет 70-100%, добавили синоптики.

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