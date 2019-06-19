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Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и шести областях Казахстана из-за грозы и града

17.06.2019, 16:36 21331
Алматы. 17 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение столице и шести областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 
По данным синоптиков, 18 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Утром и днем ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане 18 июня также ожидаются гроза, град. Днем ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.
 
В Туркестанской области местами ожидается ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
 
В Восточно-Казахстанской области местами также ожидается гроза, шквал. Днем местами град. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, местами 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 18 июня в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал. 18-20 июня местами ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.
 
18-19 июня в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
 
В Костанайской области ожидаются местами гроза, град. Ветер северо-западный ночью местами, днем 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Ранее синоптики представили прогноз погоды на ближайшие три дня
 

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