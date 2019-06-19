Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Дожди и грозы пообещали синоптики на восточной половине Казахстана в ближайшие дни, передает Kazakhstan Today.

На восточную половину Казахстана продолжают смещаться холодные атмосферные фронты с северных районов Западной Сибири. Поэтому в предстоящие трое суток здесь местами пройдут кратковременные дожди с грозами, при грозах сильный порывистый ветер, в дневные часы возможен град, температура воздуха сохранится ниже климатической нормы", - говорится в прогнозе "Казгидромета" на 18-20 июня 2019 года.

При этом на западные и южные области республики в указанные дни распространится поле повышенного атмосферного давления, что обещает малооблачную и жаркую погоду.

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