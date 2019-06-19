Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - В столице и четырех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", в Нур-Султане утром и днем 17 июня ожидается гроза. Днем ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области сегодня местами ожидаются гроза, днем шквал, град. Днем ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области утром и днем 17 июня местами ожидаются гроза, шквал, ветер южный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области сегодня ожидается местами гроза. Днем местами шквал, град, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области 17 июня, по информации синоптиков, местами ожидается туман, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

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