Штормовое предупреждение объявлено в Северном Казахстане из-за грозы и града

Петропавловск. 24 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил в Северо-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.
25-26 июня в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза, шквал, град. Днем 25, ночью 26 июня ожидается местами сильный дождь. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%, сказано в сообщении синоптиков.
Ранее сообщалось, что в южных областях Казахстана ожидается до 44 градусов жары.
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