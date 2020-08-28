Штормовое предупреждение объявлено в шести областях

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в ВКО, ЗКО, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областях, передает Kazakhstan Today.

Ночью 28, днем 30, 31 августа в Жамбылской области местами ожидаются гроза, шквал, туман. 28-31 августа ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%", - говорится в сообщении синоптиков.

Кроме того, днем 28 августа на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днём ветер южный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

Завтра в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, днем град. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.

Утром и днем 28 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма составляет 90-100%.





28 августа в Атырауской области днем местами ожидается ветер южный, юго-восточный, 15-20 метров в секунду. Днем местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма составляет 80-85%.





Днем 28 августа в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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