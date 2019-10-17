Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в столице и четырех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане 17 октября сохраняется ветер северо-западный с порывами до 15-20 метров в секунду", - сообщает "Казгидромет".

Также, по информации синоптиков, в Акмолинской области 17 октября местами ожидается туман и северо-западный ветер, местами до 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ожидается ветер северо-западный, днем с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области 17 октября местами ожидаются туман, гололед и ветер северо-западный, местами до 15-20 метров в секунду. В Костанае - ветер северо-западный, с порывами до 18 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области 17-18 октября местами ожидаются туман и гололед. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, местами до 15-20 метров в секунду, днем 18 октября порывы до 25 метров в секунду. В Петропавловске днем 17-18 октября ожидается ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, с порывами до 15-20 метров в секунду. 18 октября также ожидается гололед, говорится в штормовом предупреждении.

В Восточно-Казахстанской области 17 октября ожидаются местами сильные осадки (преимущественно дождь), туман и гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. В Усть-Каменогорске - ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, с порывами до 15-20 метров в секунду. В Семее ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, порывы до 15-20 метров в секунду.

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