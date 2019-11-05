Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в столице и пяти областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", в Нур-Султане 5 ноября ожидаются туман и гололед.

В Акмолинской области 5 ноября местами ожидаются туман, гололед и низовая метель. Ветер северо-восточный, с переходом на западный, местами до 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 5 ноября ожидаются туман и гололед.

В Костанайской области завтра местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный, до 18 метров в секунду.

В Алматинской области в этот день ожидаются местами осадки (дождь с переходом в снег). Местами также ожидаются туман, гололед, ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, до 15-20 метров в секунду. Ночью местами ожидается понижение температуры до 0-5 мороза.

В Кызылординской области 5-7 ноября местами ожидается туман. Ночью 5 ноября местами гололед, ночью и утром ветер северо-западный, западный, местами до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области 5 ноября местами ожидаются туман, гололед, ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, до 15-20 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.

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