Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

Нур-Султан. 27 декабря. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено 28 декабря в трех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По сообщению "Казгидромета", в Западно-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман и гололед. В Уральск - осадки (дождь, снег), туман, гололед.

В Костанайской области местами ожидаются туман и гололед. В Костанае прогнозируется гололед.

Также в Актюбинской области местами сохраняются туман, гололед. В Актобе временами сохраняются туман, гололед, говорится в штормовом предупреждении.

В целом, по информации синоптиков, 28-30 декабря в большинстве областей республики с прохождением очередного циклона ожидаются осадки, в северных регионах - снегопады и с метелью, в южных - мокрый снег, туман и гололёд.

Хотя к понедельнику ожидается похолодание, но температура воздуха сохранится выше средней климатической. Ожидаемые метели и туманы ограничат видимость на дорогах до 50-500 метров, что вместе с гололёдом создаст сложные условия не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Поэтому будьте внимательны и осторожны на дорогах", - призвали в "Казгидромете".

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники и выходные дни погоду в большинстве областей республики будет определять циклон и связанные с ним фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются осадки, усиление ветра, местами образование туманов и гололедицы на дорогах.

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