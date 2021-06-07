Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

Фото автора Elijah O'Donnell: Pexels

НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в Алматы, Шымкенте и семи областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

7 июня в Алматинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.





В Алматы днем 7 июня ожидается гроза.

В Туркестанской области в понедельник местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер восточный 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара, +40 - +42. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем 7 июня ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане днем 7 июня ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 7 июня в Карагандинской области местами ожидается гроза, ветер восточный, местами порывы 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области в понедельник днем местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем 7 июня сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность. В Кызылорде днем 7 июня ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем порывы 15 метров в секунду.

7 июня в Мангистауской области местами ожидается гроза, возможен град. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области в понедельник местами ожидаются гроза, град.

7-9 июня в Жамбылской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, местами 15-20 метров в секунду, 7-8 июня порывы 23-28 метров в секунду. Днем 7-9 июня на большей части области сохраняется сильная жара, до +38. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 7-8 июня ожидается гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, порывы 15-20 метров в секунду, 7-8 июня временами 23 метра в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства