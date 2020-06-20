Штормовое предупреждение: заморозки на севере, жара на западе

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" распространило штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу синоптиков, 20 июня в Восточно-Казахстанской области ожидается днем местами сильный дождь. Местами гроза, шквал, град. Ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20, порывы до 25 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области днем 20 июня местами ожидается сильная жара, 35-38 градусов.

По прогнозу синоптиков, 20 июня ночью в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях местами ожидаются заморозки, 2 градуса.

Жителей Туркестанской области синоптики предупреждают о пыльной буре. Ветер восточный, местами 15-20, днем порывы до 23 метров в секунду.

В субботу, 20 июня, в Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду, порывы до 23 метров в секунду, с пыльной бурей.

Днем 20 июня в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, местами 18 метров в секунду. Местами ожидается сильная жара, 40 градусов.

В Атырауской области местами ожидается сильная жара, 35-37 градусов, чрезвычайно высокая пожарная опасность.

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