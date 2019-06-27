Сильная жара ожидается сегодня в четырех регионах Казахстана

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на большей территории республики с прохождением атмосферных фронтов местами сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, на севере местами туман, лишь на юге, юго-востоке и востоке Казахстана - погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, ночью и утром местами туман. В Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, в Северо-Казахстанской области местами туман, сообщили в "Казгидромете".

В Павлодарской области утром и днем местами ожидается шквал, возможен град, ночью и утром местами туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Костанайской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем возможен град.

В Атырауской, днем Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду, в Кызылординской, Мангистауской областях днем местами пыльная буря, в Актюбинской области днем возможен град.

Днем в Туркестанской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, местами в Актюбинской, Костанайской, Алматинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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