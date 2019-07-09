Сильная жара ожидается в большинстве областей Казахстана в понедельник

Алматы. 8 июля. Kazakhstan Today - В понедельник в северных, центральных и восточных регионах Казахстана местами ожидаются дожди с грозами, усилением ветра, градом, шквалом, на юге - с пыльной бурей. В южной и западной части республики - погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем гроза. В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. В Костанайской области днем ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, усиление ветра до15-20 метров в секунду, днем возможен град, сообщает "Казгидромет".

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской, местами Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях днем сильная жара.

В Кызылординской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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