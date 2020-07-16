Сильная жара ожидается в большинстве регионов РК

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" объявило 16-18 июля в большинстве регионов страны штормовое предупреждение в связи с сильной жарой, передает Kazakhstan Today.

16 июля в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем на юге сильная жара, до 36 градусов. Вероятность шторма составляет 75-80%.

Днем 16-18 июля в Северо-Казахстанской области сохраняется сильная жара, 35-37 градусов. Вероятность шторма - 90-95%.

Днем 16 июля в Акмолинской области ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем 17-18 июля местами ожидается сильная жара, до 36 градусов, и чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма - 80-85%.

16 июля в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается сильная жара, до 35 градусов. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

16 июля в Кызылординской области местами сохраняются ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. Днем ожидается сильная жара, до 40-42 градусов и чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма - 90-100%.

Днем 16 июля в Туркестанской области, в горах, ожидается гроза. Местами сохраняются пыльная буря, ветер восточный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Днем 16-18 июля в Алматинской области ожидается сильная жара, до 35-36 градусов. Вероятность шторма - 90-95%.

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