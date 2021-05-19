Сильная жара, заморозки, шквал: в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы РГП "Казгидромет", днем 19 мая в Атырауской области ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара, до 37 градусов.

Днем 19 мая в Западно-Казахстанской области, на юге, ожидается сильная жара, 35 градусов, на западе области гроза, шквал, возможен град. Ветер северо-восточный, днем на западе области 15-20 метров в секунду", - сообщают синоптики.

Завтра днем в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днём местами порывы 16 метров в секунду.

В Акмолинской области в среду ожидается дождь, днем местами сильный дождь. 19-20 мая местами гроза, шквал, град. 20-21 мая местами туман. 19-21 мая ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, 19-20 мая порывы 25 метров в секунду. Днем 19-20 мая ожидается резкое понижение температуры воздуха до 12-20 тепла. Ночью 20-21 мая местами заморозки, 2 градуса.

Днем 19 мая в Нур-Султане ожидается резкое понижение температуры воздуха до 18-20 тепла. Временами ожидается гроза, возможен град. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду.

19 мая в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

19-20 мая в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град. 20-21 мая местами туман. 19-20 мая ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. Днем 19-20 мая ожидается резкое понижение температуры воздуха до 12-20 тепла. Ночью 20-21 мая местами заморозки, 2 градуса.

Днем 19, сутки 20 мая в Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, местами сильный. 21 мая ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). 19-20 мая местами гроза, шквал, град. 21 мая местами туман. 19-21 мая ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, 19-20 мая порывы 23-28 метров в секунду. Днем 20 мая ожидается резкое понижение температуры воздуха до 10-15, местами 7 тепла, ночью 21 мая местами заморозки, 3 градуса.

Завтра в Карагандинской области ожидается дождь, днем местами сильный. 19-20 мая местами гроза, шквал, град. 20-21 мая местами туман. 19-21 мая ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, 19-20 мая порывы 25 метров в секунду. Днем 19-20 мая ожидается резкое понижение температуры воздуха до 12-20 тепла. Ночью 20-21 мая местами заморозки 2 градуса.

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