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Сильную жару и грозы обещают синоптики в воскресенье

26.06.2022, 09:10 34741
Сильную жару и грозы обещают синоптики в воскресенье
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮНЯ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов в северной половине и на юго-востоке РК сохранится неустойчивая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пройдут дожди с грозами, ожидаются град, шквал. По республике ожидается усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем на юге Восточно-Казахстанской, Абайской, на большей части Кызылординской, Улытауской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Жетысуской, Алматинской, Жамбылской областей сохраняется сильная жара. 
 
Днем на севере Жамбылской, в пустынных районах Туркестанской, на севере и востоке Жетысуской, Алматинской областей сохраняется очень сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, на западе Абайской, Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

новости по теме

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана

26.06.2022, 20:08 2651
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮНЯ - Штормовое предупреждение объявили на понедельник в восьми областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным РГП "Казгидромет", 27 июня ночью и утром на западе, северо-западе, днем на юге, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На юге, западе, северо-западе, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, на юге, западе, северо-западе, в центре области 15-20 метров в секунду. 
 
27 июня в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, днем в центре области до 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 41 градус. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Ночью 27 июня на востоке, днем на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке области до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 38 градусов. 
 
Ночью 27 июня на западе, днем на западе, севере, в центре Абайской области ожидается гроза. Днем на западе области град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный, на западе, севере, в центре области до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 38 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
27 июня на юге, востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, востоке, в центре области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, при грозе до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. 
 
27 июня на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью на севере области порывы до 15-20 метров в секунду, днем на большей части области до 15-20, порывы до 23 метров в секунду Днем на юге области сохраняется сильная жара - 35-38 градусов.
 
Днем 27 июня на юге Улытауской области ожидается ветер северо-западный, порывы до 15-20 метров в секунду. 
 
27 июня на юге, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный до 15-20 метров в секунду 
 
В городе Алматы днем 27 июня ожидается сильная жара - 36 градусов.
 

В Air Astana объяснили задержку трех рейсов

26.06.2022, 16:04 11156
В Air Astana объяснили задержку трех рейсов
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮНЯ - В авиакомпании Air Astana объяснили задержку сразу трех рейсов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

26 июня в связи с неисправностью одного из воздушных судов ожидаются задержки рейсов КС 127/128 Алматы - Ташкент - Алматы, KC 953/954 Алматы - Нур-Султан - Алматы и КС 859/860 Алматы - Актау - Алматы", - сообщили в пресс-службе Air Astana. 

 
Подчеркивается, что средняя продолжительность задержки рейсов составляет примерно 3 часа. 
 
Статус рейса на ближайшие рейсы можно проверить на сайте авиакомпании. 
 
Напомним, что ситуация с многочасовыми, почти полусуточными задержками рейсов Air Astanа наблюдалась и вчера на линии Нур-Султан - Алматы, Шымкент и т.д., передает корреспондент агентства.
 

Петропавловский акимат запретил флешмоб памяти Шатунова

26.06.2022, 14:54 13191
Петропавловский акимат запретил флешмоб памяти Шатунова
Фото:minval.az
ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 ИЮНЯ - Акимат города Петропавловска запретил флешмоб памяти популярного исполнителя, солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Уважаемые жители города! Мероприятие, посвященное памяти Юрия Шатунова, между улицами Интернациональная и Букетова не состоится. Флешмоб несанкционированный. Просим доверять только официальной информации ", - сообщили в акимате Петропавловска. 

 
В местных пабликах в социальных сетях появились комментарии этого решения местных властей. 
 

Собрались все равно человек 50-60, помянули, и свечи зажгли, и белые розы принесли". 

 

Что же в этом плохого? Все выросли под эти песни". 

 

Ну и зря, в городе и так ничего не проводится, никаких развлечений, концертов, ничего, уважения к такому знаменитому певцу нет".

 
По данным diapazon.kz, в Актобе прощаются с Юрием Шатуновым. 
 
С 10 часов утра около центрального стадиона собрались десятки поклонников творчества Юрия Шатунова. 
 

На скамейке стоят портреты певца, рядом цветы. Магнитофон играет песни Шатунова, собравшиеся поют "Белые розы" и "Седую ночь", другие песни Юрия, многие плачут. Из солидарности в кафе напротив стадиона также включили песни Юрия Шатунова. Атмосфера очень трогательная, многие пришли семьями", - информирует издание. 


 

Китай и Казахстан возобновляют авиасообщение с 1 июля

26.06.2022, 13:11 15401
Китай и Казахстан возобновляют авиасообщение с 1 июля
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮНЯ - С 1 июля возобновляется взаимное прямое авиасообщение между Казахстаном и Китаем, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Посольство КНР в РК меняет правила получения "синего кода" здоровья, необходимого для вылета, информирует телеканал "Хабар 24". 
 
Отмечается, что теперь ПЦР необходимо сдать дважды - в течение 48 и 24 часов до вылета. 
 
Тест сдается в разных лабораториях для точности результатов. Не раньше чем за 12 часов до вылета сдается также тест на антиген, который предъявляется при регистрации в аэропорту. 
 
При этом планирующие поездку должны самоизолироваться на 10 дней до рейса, подписав соответствующее гарантийное письмо. 
 
По данным телеканала, нововведения коснулись также пассажиров, вылетающих в Китай через третьи страны.
 
Сообщается, что с 1 июля они не смогут оформить "синий код" в посольстве и генконсульстве Китая в Казахстане. Кто уже приобрел билеты на транзитный рейс, должны до этой даты оповестить одно из представительств по электронной почте. После одобрения можно будет подать соответствующее заявление.

 

Фабрика "Рахат" опровергла недостоверную информацию о судебной тяжбе с пострадавшей сотрудницей

26.06.2022, 08:00 58146
Фабрика "Рахат" опровергла недостоверную информацию о судебной тяжбе с пострадавшей сотрудницей
АЛМАТЫ. 26 ИЮНЯ - АО "ЛОТТЕ Рахат" сделало официальное заявление, в котором опровергло недостоверную информацию о судебном процессе с пострадавшей на производстве сотрудницей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

АО "ЛОТТЕ Рахат", как любая крупная компания, внимательно отслеживает ситуацию, которая складывается вокруг предприятия в информационном пространстве. 

 
В последние дни в средствах массовой информации и социальных сетях активно распространяется информация о том, что в декабре 2021 года на нашем производстве произошел несчастный случай, в результате которого работница предприятия Долгиева А. получила производственную травму и лишилась части руки. Распространяется версия о том, что "… бывшая сотрудница судится с огромной компанией, но компания отказывается компенсировать моральный вред и купить пострадавшей протез". В этой связи мы ответственно заявляем, что эти сведения не соответствуют правде, поданы однобоко и не отражают истинного положения дел.
 
Хотим подчеркнуть, что АО "ЛОТТЕ Рахат" не уклонялось и не уклоняется от своих обязательств перед Долгиевой А. и не отказывалось и не отказывается их исполнить. Судебных исков к нам подано не было, соответственно, Долгиева А. с компанией не судится. Кроме того, Аза является сотрудником компании, и компания сохраняет за ней место работы. С момента получения травмы ей оплачивается больничный лист в полном объеме (100% от средней заработной платы), также ей была оказана материальная помощь для первоначальных нужд в размере 1 000 000 тенге в соответствии с коллективным договором. По мере того как Долгиева А. сможет приступить к работе, ей будет предоставлена позиция с легкими условиями труда с оплатой не ниже, чем на прежней должности. Дополнительно она будет получать ежемесячные страховые выплаты, точный размер которых будет определен страховой компанией. В зависимости от их размера Компания рассматривает дополнительные виды компенсаций своей сотруднице в соответствии со сложившейся практикой и традициями. 
 
Но на данный момент, как акционерное общество, мы обязаны действовать в правовом поле. Если по порядку:
 
15.02.2022 года в адрес АО "ЛОТТЕ Рахат" была направлена досудебная претензия с требованиями о возмещении Долгиевой А.А. расходов по оплате протезно-ортопедического изделия, а также суммы морального вреда.
 
03.03.2022 года был направлен ответ на досудебную претензию со ссылкой на статью 159 Трудового кодекса РК, из императивных норм которого следует, что индивидуальные трудовые споры подлежат обязательному рассмотрению согласительной комиссией.
 
29.03.2022 года претензия Долгиевой А. к работодателю была рассмотрена на согласительной комиссии.
 
Решением согласительной комиссии в удовлетворении требования по возмещению расходов было отказано. Основанием для отказа послужило:
 
  1. Работник не представил в согласительную комиссию какие-либо документы (заключение медико-социальной экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности работника) в соответствии с требованиями законодательства РК, в связи с чем работодатель не имел основания для произведения выплат гр. Долгиевой А.А.
  2. Согласительная комиссия не рассматривает вопросы по взысканию морального ущерба, разрешение которых законодательством отнесено к исключительной компетенции судов.

В целях защиты прав работников при несчастных случаях АО "ЛОТТЕ Рахат" ежегодно заключает договоры обязательного страхования. В исполнение условий договора страхования в установленном законодательством порядке АО "ЛОТТЕ Рахат" был сдан полный пакет документов в страховую компанию для возмещения вреда в связи с наступлением страхового случая по несчастному случаю, как только документы были представлены.
 
В ближайшее время будет определен размер компенсации.
 
Повторим, наша компания ведет политику открытости в отношениях с прессой, мы всегда прислушиваемся к конструктивной критике и готовы к диалогу.
 
В заключение хотим подчеркнуть, что компанией будут предприняты меры в защиту деловой репутации и распространители порочащих сведений будут привлечены к ответственности".
 

Погребенную заживо собаку реанимируют зоозащитники Костаная

25.06.2022, 13:33 41491
Погребенную заживо собаку реанимируют зоозащитники Костаная
Фото: Instagram/hope_kst
КОСТАНАЙ. 25 ИЮНЯ - Зоозащитники Костаная пытаются спасти погребенную заживо живодерами собаку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Шокирующее видео, на котором девушка откапывает из-под земли замотанную в тряпки собаку, опубликовали в Instagram-паблике зоозащитников Костаная hope_kst

Сегодня утром была найдена собака, погребенная заживо на втором Костанае. Девушка шла на звук, смогла раскопать и извлечь из ямы. Собаку достали, дышит тяжело, но шансы есть. Сейчас ее транспортируют в ветеринарную клинику", - написали волонтеры. 

 
 
По их словам, как только состояние животного стабилизируется, его перевезут в реабилитационный центр для восстановления и поиска дома. 
 
Напомним, в июне житель Алматинской области убил собаку для добычи собачьего жира, который намеревался использовать в лечебных целях. За убийство животного ему грозит уголовное наказание. 
 
С 1 марта в стране действует закон РК "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
 

Останки погибших в годы Великой Отечественной войны казахстанских солдат вернули на родину

25.06.2022, 11:03 43411
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - В Нур-Султан военным бортом Вооруженных сил Казахстана из Москвы доставлены останки воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Минобороны РК, на родину вернули останки Николая Гурова, Толегена Уркербаева и Петра Фоменко. 
 

Самая трагичная судьба - у пропавших без вести солдат и офицеров, которых до сих пор ждут потомки, ждут любой весточки о своих отцах, дедах и прадедах. Пока не похоронен последний погибший солдат, война не окончена", - заявил в ходе церемонии министр обороны РК генерал-полковник Руслан Жаксылыков. 

 
Он выразил огромную признательность и благодарность всем, кто принимает активное участие в поиске останков воинов-казахстанцев, погибших в сражениях. 
 
В ведомстве отметили, что возвращение останков погибших бойцов организовано благодаря усилиям общественной организации Atamnyn Amanaty, которая занимается архивно-розыскной работой по установлению мест захоронений погибших и пропавших во время Великой Отечественной войны солдат, призванных из Казахстана.
 

С начала кровопролитной войны прошло более восьмидесяти лет. Но наша организация кропотливо работает над сбором архивных данных, держит связь с поисковиками, возвращая имена тех, кто погиб за Победу, за наше благополучное будущее", - сказал председатель правления Atamnyn Amanaty Мурат Молдагалиев.

 
На данный момент установлены места, откуда были призваны солдаты.
 
Петр Абрамович Фоменко - из поселка Щербаковка Алтынсаринского района Костанайской области;
Уркербаев Толеген - из поселка Узунагаш Алматинской области;
Гуров Николай Матвеевич - из города Алматы.
 
Церемонии по торжественной встрече, передаче родственникам и дальнейшему перезахоронению с воинскими почестями останков воинов-казахстанцев пройдут в регионах. 

Ранее сообщалось, что в Алматы нашли родных погибшего в годы Великой Отечественной войны разведчика Николая Гурова.
 

Жару и дожди с грозами прогнозируют сегодня казахстанские синоптики

25.06.2022, 10:20 42661
Жару и дожди с грозами прогнозируют сегодня казахстанские синоптики
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории РК сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на севере страны - сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По республике ожидаются гроза, град, шквальный ветер", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь.
 
Днем на юго-востоке Актюбинской, Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, Абайской, на большей части Жетысуской, Алматинской, Туркестанской, Атырауской, Мангистауской, Улытауской, Жамбылской, Павлодарской, Акмолинской областей сохраняется сильная жара.
 
Днем на юге Улытауской, на севере, западе Жамбылской, на большей части Кызылординской областей сохраняется очень сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, на западе Абайской, Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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