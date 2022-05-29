Сильные дожди в Алматы: горожан просят воздержаться от походов в горы

ПЕКИН. 29 МАЯ - Заместитель директора центра сбора и редактирования информации дочернего издания газеты "Китайская молодежь" и главный редактор газеты "Молодежный справочник" Чжан Даньшань рассказала о контентном ориентировании на молодую аудиторию "поколения Z" в рамках онлайн-семинара "Новые медиа: Китай - ШОС 2022", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Чжан Даньшань, "поколение Z" - это молодые люди, родившиеся в период с 1995 по 2010 год. Отмечается, что самым старшим - 27 лет, а самым младшим - 12 лет. В 2019 году их численность составила 2,4 млрд человек, что составляет 32% от общей численности населения планеты. Подчеркивается, что это самое многочисленное поколение.

Кроме того, эксперт сообщила, что общими чертам поколения являются неравнодушие к политическим и социальным вопросам и забота о личном благополучии и развитии. Также отмечается, что "поколение Z" медленнее накапливает богатство и больше беспокоится о будущем, обращает внимание на собственные ощущения, пренебрегает авторитетом, правилами и традициями, отдает предпочтение процессу обсуждений, а не выводам, любит взаимодействие и участие в решении вопросов. Также она отметила высокую частоту увольнений среди "поколения Z".

По данным главного редактора газеты "Молодежный справочник", "поколение Z" отдает предпочтение визуальным платформам, таким как YouTube, Instagram, Snapchat.