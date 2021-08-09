Синоптики обещают грозу в большинстве регионов Казахстана в понедельник

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НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - Штормовое предупреждение объявили синоптики на понедельник, 9 августа, в ряде регионов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Нур-Султане 9 августа ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. В Алматы днем в понедельник ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15 метров в секунду.

9 августа в Акмолинской области местами ожидается гроза. Днем на востоке области ожидается сильный дождь. Днем местами ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 9 августа ожидается гроза.

В Атырауской области в понедельник местами ожидается ветер восточный, северо-восточный, 15-20 метров в секунду. В Атырау днем 9 августа ожидается сильная жара, до +37 - +39.

Днем 9 августа в Алматинской области ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 18-23 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем 9 августа ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 18 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области в понедельник днем местами ожидается сильная жара +37. Ветер восточный, северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

9 августа в Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 9 августа ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области в понедельник ожидается ветер северный, северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 9 августа ожидается ветер северный, днем порывы 15 метров в секунду, с пыльной бурей.

9 августа в Павлодарской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, град, шквал, ночью местами туман. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 метров в секунду. В Павлодаре 9 августа ожидаются гроза, ветер северо-западный, при грозе 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области в понедельник днем местами ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду.

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