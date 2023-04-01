31.03.2023, 20:49 58091
Синоптики представили прогноз по паводкам
Фото: МЧС РК
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Площадь территории Казахстана покрытая снегом, рассчитанная РГП "Казгидромет"за период 23 по 30 марта по данным снимков спутников NASA, уменьшилась с 34 до 19%.
С 1 по 7 апреля в северной части страны, в центре и на востоке Казахстана прогнозируется преимущественно погода без осадков. Только ближе к 7 апреля ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. В Актюбинской области практически весь период ожидаются осадки ночью.
Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: в Костанайской и Актюбинской областях ночью до -3, +5°С, днем до +15, +25°С, в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Абайской областях ночью до 0, +5°С, днем до +10, +20°С, в Улытауской области ночью до 0, +8°С, днем до 18, +23°С, в связи с чем в этих регионах ожидается дальнейшее интенсивное таяние снега и формирование талого стока.
Напомним, в Актобе продолжаются активные противопаводковые мероприятия. В настоящее время с дачных участков садоводческих коллективов "Каргалинка", "Нефтяник" и "Солнышко" силами и средствами ДЧС Актюбинской области эвакуировано в безопасное место 116 человек, из них 44 детей.
Из-за паводка приостановлена работа автомобильного пункта пропуска "Желкуар".
25 марта вопрос прохождения паводкового периода рассмотрен координационным штабом по взаимодействию центральных и местных госорганов под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
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01.04.2023, 12:05 23081
Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в апреле
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В течение месяца на территории Казахстана из-за чередования барических образований будут наблюдаться как теплые, ясные дни, так и прохладные, пасмурные. В отдельные дни с выходом циклонов с юга Каспия и европейской территории России будет наблюдаться неустойчивый характер погоды с дождями и порывистым ветром, на юге РК с грозами и пыльными бурями.
В апреле продолжительность дня увеличивается, происходит дальнейшее накопление тепла. На севере Казахстана в первой декаде апреля наблюдается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0° к положительным значениям, а на юге страны - через +10°С. Снежный покров в апреле на большей части территории разрушается", - сообщает РГП "Казгидромет".
В начале первой декады апреля дожди прогнозируются на западе и в южной половине страны (в горах юга возможен переход дождя в мокрый снег). А в середине декады осадки ожидаются на большей части Казахстана. При прояснении в южных регионах ожидаются заморозки до 1-6°С.
Ожидается постепенное повышение температуры воздуха:
- на западе РК ночью от 0, +10°С до +7, +17°С, днем от +7, +15°С до +17, +28°С;
- на юге и юго-востоке страны ночью от -6, +5°С до +5, +12°С, днем от +5, +15°С до +20, +28°С;
- на востоке республики от -7, -12°С до 0, -5°С, днем от 0, -5°С до +8, +13°С;
- на севере, в центре республики с частой сменой барических образований прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -5, -10°С до 0, +5°С, днем от +3, +10°С до +10, +18°С.
Во второй и третьей декадах апреля с выносом теплых воздушных масс с районов Ирана и Средней Азии температурный фон повысится:
- на севере, в центре и на востоке страны ночью до +5, +13°С, днем до +15, +25°С;
- в южных регионах и на западе РК ночью до +10, +17°С, до +25, +35°С.
Однако не исключено возвращение холодов. При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опускаться ночью до -2, -7°С, днем до +6, +13°С, в южных регионах и на западе страны - понижение температуры воздуха ночью -2, +7°С, днем до +10, +18°С.
Кроме того, синоптики представили недельный гидрологический прогноз. Согласно прогноза погоды на 1-7 апреля 2023 года в северной половине страны, в центре и на востоке Казахстана прогнозируется преимущественно погода без осадков, лишь ближе к 7 апреля ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. В Актюбинской области практически весь период ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем дождь.
Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: в Костанайской и Актюбинской областях ночью до -3, +5°С, днем до +15, +25°С, в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Абайской областях ночью до 0, +5°С, днем до +10, +20°С, в Улытауской области ночью до 0, +8°С, днем до 18, +23°С, в связи с чем ожидается дальнейшее интенсивное снеготаяние и формирование талого стока в вышеуказанных регионах.
01.04.2023, 11:07 25291
Интернет-мошенник из колонии обманул казахстанцев на 25 млн тенге
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Конаев. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Алматинской области выявлены факты совершения интернет-мошенничества осужденным при отбытии наказания в исправительном учреждении № 12. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Установлено, что с июня 2020 года по январь 2023 года Ж.А.Ш. совершил порядка 200 мошеннических действий на сумму свыше 25 млн тенге посредством использования мобильных телефонов и различных сим-карт сотовых операторов в условиях исправительного учреждения. Данный факт 2 марта 2023 года зарегистрирован специализированной прокуратурой по признакам состава правонарушения, предусмотренного статьей 190, часть 3, пункт 4, УК РК - "Мошенничество", и передан в следственное подразделение УП Конаева", - говорится в сообщении прокуратуры.
Сообщается, что у осужденного изъяты 2 мобильных телефона и 41 сим-карта, посредством которых он осуществлял звонки и вел переписку через ватсап-канал.
В настоящее время проводится мониторинг базы данных, как по нашему региону, так и по другим регионам Республики Казахстан, на выявление других правонарушений, совершенных осужденным. Кроме того, факты бездействия сотрудников исправительного учреждения зарегистрированы специализированной прокуратурой по статье 370, часть 2, УК РК - "Бездействие по службе", и переданы в департамент Антикоррупционной службы по Алматинской области", - отметили в ведомстве.
01.04.2023, 10:57 26376
Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь
Фото: Telegram/Aktobe_region
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Актобе. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Уилского района 11 семей получили материальную помощь. Об этом сообщили в акимате Актюбинской области.
Напомним, 17 марта из-за давления паводковых вод и критического уровня реки Уил защитное обвалование из земляной насыпи вокруг поселка Каратал Уилского района не выдержало нагрузку. В результате произошел размыв обваловки. Из-за угрозы подтопления населенного пункта заблаговременно была проведена эвакуация жителей в сельскую школу поселка Каратал, приняты меры по восстановлению размытого участка обваловки.
С 17 марта решением акимата Уилского района была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.
Впервые за последние 30 лет в ваш населенный пункт пришла большая вода, было подтоплено 11 домов. Жители села показали сплоченность и единство, приняли активное участие в противопаводковых мероприятиях. В такие моменты поддержка очень важна. Во многом благодаря оперативным мерам уровень воды спал, люди, которые были эвакуированы, смогли в тот же день вернуться домой. Сейчас комиссия по оценке ущерба от паводка продолжает обследовать дома и дворовые территории. Хочу заверить вас, что ни одна семья не останется без помощи", - подчеркнул аким области Ералы Тугжанов.
Особую признательность он выразил главам местных хозяйств Батырбеку Тельжанову, Куанышбеку Султангалиеву, которые в течение трех дней помогали сотрудникам ДЧС, государственных органов, а также выделили спецтехнику. Им вручены благодарственные письма и сертификаты на сумму 500 000 тенге.
В целях поддержки жителей села Каратал до завершения работы комиссии аким области вручил 11 семьям сертификаты на 500 000 тенге.
После того как комиссия обследует все здания и сооружения, пострадавшие получат помощь в полном объеме в соответствии с заключениями экспертов о сумме ущерба.
Кроме того, в ходе рабочей поездки глава региона ознакомился с состоянием Саралжынского моста, расположенного на 165-м километре автомобильной дороги Шубаркудук - Уил - Кобда - Соль - Илецк. В результате весеннего паводка мост размыло водой. Аким области поручил принять меры по оперативному восстановлению путепровода, а также рассмотреть меры, необходимые для предотвращения повреждения моста паводковыми водами впредь.
По данным акимата, вчера Ералы Тугжанов также ознакомился с ходом строительства 24 домов для пострадавших от паводка в поселке Кобда.
Строительно-монтажные работы начаты. Перед каждой подрядной компанией стоит задача построить 5-6 домов площадью 100 квадратных метров. Все необходимые материалы заготовлены, имеется достаточное количество спецтехники, рабочей силы, никаких вопросов нет", - доложил директор ТОО "AiserStroyService" Айдын Есмуханов.
В строительно-монтажных работах задействованы пять подрядных компаний. В настоящее время заложен фундамент 7 домов.
Глава региона вместе с жителями, собравшимися на стройплощадке, выбрал проект домов.
За два месяца построим и введем в эксплуатацию все дома. Единый проект выбран. Я прошу каждого из вас быть с нами. Вопрос строительства жилья находится на моем личном контроле", - подчеркнул Ералы Тугжанов.
Как сообщалось ранее, в Актобе продолжаются активные противопаводковые мероприятия.
01.04.2023, 09:13 30556
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая
Эпицентр землетрясения расположен в 280 км на юг от Алматы
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Алматы. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции 1 апреля 2023 года в 01.52 зарегистрировано землетрясение на территории Китая.
Эпицентр землетрясения расположен в 280 км на юг от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.0.
Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 40.83° с.ш. 78.05° в.д. Глубина 10 км.
30 марта в 08.22 было зарегистрировано еще одно землетрясение, эпицентр которого расположен в 580 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 40.75° с.ш. 83.07° в.д. Глубина 10 км.
Сведений об их ощутимости по шкале МSК-64 нет.
31.03.2023, 18:26 64031
Информацию о "массовых увольнениях" казахстанцев в Южной Корее прокомментировали в МИД
Фото: МИД РК
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Информация о том, что в Южной Корее якобы увольняют казахстанцев, не соответствует действительности, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров.
Она была опубликована в одном из пабликов в соцсетях, а блогер, который ведет эту страничку, не смог объяснить происхождение этой "новости". К сожалению, некоторые казахстанские СМИ опубликовали данную информацию, даже не перепроверив ее. Просим основываться на официальной информации МИД и не создавать ненужный ажиотаж", - заявил он.
Напомним, двое депортированных уроженцев Туркестана 21 и 18 лет, ожидая рейс для депортации, перелезли через забор возле взлетно-посадочной полосы аэропорта Инчхон и убежали. Одного из них задержали сразу. Данный инцидент вызвал общественный резонанс в Южной Корее и был широко освещен в местных СМИ.
Позже 18-летний соотечественник, сбежавший из аэропорта Инчхона, добровольно сдался полиции. В бегах молодой человек находился несколько суток.
Вчера стало известно, что двое задержанных в Корее казахстанцев находятся под стражей. Одного из них при поддержке фонда Korea Komek депортируют домой. Второй казахстанец за попытку скрыться проведет в тюрьме ближайшие 3 месяца.
31.03.2023, 15:55 67936
В Алматинской области ожидаются заморозки
В ДЧС призвали граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности
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Алматы. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области 1 апреля ожидаются заморозки 3-5 градусов, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
В департаменте призвали граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.
Для оперативного получения информации о штормовых предупреждениях и иной экстренной информации в вашем регионе вы можете скачать бесплатное мобильное приложение "Дармен", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ожидается резкое похолодание.
31.03.2023, 11:07 81456
В Алматы поставщик газа оштрафован за необоснованное завышение тарифов
Тариф снижен с 6 362,77 тенге до 5 999,08 тенге за 1 тысячу кубометров (на 5,7%)
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Алматы. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по результатам проверки в ТОО "APL Construction" выявлены нарушения утвержденной тарифной сметы, а также злоупотребления доминирующим положением при подключении к внутриквартальным сетям газоснабжения, рассказали в прокуратуре города Алматы.
По акту надзора прокуратуры города тариф снижен с 6 362,77 тенге до 5 999,08 тенге за 1 тысячу кубометров (на 5,7%), введен компенсирующий тариф на сумму 184 млн тенге", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Также отмечается, что монополист привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 78 млн тенге.
Таким образом, прокуроры защитили 11 тысяч прав потребителей Енбекшиказахского и Панфиловского районов, из которых свыше 300 - предприниматели.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов на газ.
31.03.2023, 09:39 73611
Паводки в Актобе: с дачных участков эвакуировали более ста человек
Фото: ДЧС Актюбинской области
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Актобе. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе продолжаются активные противопаводковые мероприятия. В настоящее время с дачных участков садоводческих коллективов "Каргалинка", "Нефтяник" и "Солнышко" силами и средствами ДЧС Актюбинской области эвакуировано в безопасное место 116 человек, из них 44 детей. Об этом сообщили в ДЧС Актюбинской области.
Снег, который идет со степи, заполнил русло реки Жаман Каргала, и в связи с теплой погодой у нас сегодня объем воды в данной реке увеличился. Сейчас проводим все необходимые срочные мероприятия, чтобы обваловать дома. Чтобы вода не прошла в дома", - сказал аким города Актобе Мурат Журебеков.
Органами полиции организована охрана общественного порядка.
Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, на месте задействованы силы и средства местных исполнительных органов, спасательных подразделений, воинской части 6655 Нацгвардии МВД РК.
Силами и средствами национальной гвардии проведена укладка 300 мешкотар с инертным материалом у придомовых территорий.
Акиматом города Актобе развернуто 3 пункта временной эвакуации, в которых размещено 87 человек, организовано питание. 29 человек размещены у родственников.
Напомним, что 30 марта 2023 года в связи с повышением уровня реки Каргала были подтоплены дачные участки садоводческих коллективов "Каргалинка", "Нефтяник", "Солнышко".
В целях принятия оперативных мер в период весеннего паводка в регионе круглосуточно работает противопаводковый штаб.
По данным РГП "Казгидромет", в период с 30 марта по 1 апреля 2023 года в связи с прогнозированием осадков в виде дождя и снега в Актюбинской (Хобдинский, Мартукский, Каргалинский, Хромтауский, Айтекебийский и район города Актобе) области и на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается формирование талого стока, подъемы уровней воды на реках, разливы и подтопления.
Также в период с 30 марта по 1 апреля 2023 года в Карагандинской области в связи с сохранением таяния снежного покрова, а также с добеганием талого стока ожидается дальнейшее повышение уровней воды на реках.
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