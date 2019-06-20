Синоптики предупредили о грозе и шквале в Северном Казахстане

Петропавловск. 19 июня. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявили в Северо-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.
20-21 июня в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза, днем шквал. Ветер юго-западный, западный, днем местами 15-20 метров в секунду", - сообщили в "Казгидромете".
В Петропавловске днем 20-21 июня ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
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