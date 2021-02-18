Синоптики предупредили жителей ряда регионов о резком похолодании

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Туркестанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской и Атырауской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 18 февраля в Актюбинской области ожидается сильный снег. Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, северный, ночью на большей части, днем местами 15-20 метров в секунду.

Днем 19 февраля в Туркестанской области ожидается местами сильный дождь, ночью 20 февраля в горных районах ожидается сильный снег. Местами туман, гололед. Ветер юго-западный, днем 18, сутки 20 февраля местами 15-20 метров в секунду, 19 февраля на большей части 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду, на горных перевалах 30 метров в секунду и более. В период 18-20 февраля ожидается понижение температуры воздуха днем от 21-26, местами 11-16 тепла до 3-8 тепла, местами 0-5 мороза.

В Шымкенте во второй половине дня 19 февраля ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, днем 18 февраля, сутки 19 февраля 15-20 метров в секунду, днем 19 февраля порывы 25 метров в секунду. В период 18-20 февраля ожидается понижение температуры воздуха днем от 22-24 до 6-8 тепла.

18 февраля в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, местами 15-20, в Жарминском районе порывы 25 метров в секунду.

18 февраля в Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед. Днем местами сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный, ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20, местами 25 метров в секунду.

18 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

18 февраля в Акмолинской области ожидаются осадки, местами сильные осадки (дождь, снег), 19 февраля ожидается снег. Местами туман, метель, гололед. 18-19 февраля ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду. Ожидается понижение температуры воздуха от 2 мороза - 3 тепла, местами 9-14 мороза до 8-13, местами 16-21 мороза.

20 февраля в Жамбылской области ожидаются осадки, местами сильные осадки (дождь, снег). 18-20 февраля местами туман, 20 февраля местами гололед, низовая метель. 18-20 февраля местами ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду, днем 19 февраля порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области 30 метров в секунду и более. В период с 18 по 20 февраля ожидается понижение температуры воздуха днем от 20-25, местами 10-15, на севере области 1-6 тепла до 0-5 тепла, местами 5-10 мороза.

20 февраля в Алматинской области ожидаются осадки, местами сильные (дождь, снег). 18-20 февраля местами туман, 20 февраля местами гололед, низовая метель. 18-20 февраля ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. В период 18-20 февраля ожидается понижение температуры воздуха днем от 11-16, местами 1-6 тепла до 0-5 тепла, местами 5-10 мороза.

В Нур-Султане 18-19 февраля ожидаются осадки (дождь, снег). Туман, метель, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду. Ожидается резкое понижение температуры воздуха от 1-3 тепла до 15-17 мороза с дальнейшим понижением.

18-19 февраля в Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер южный, с переходом на западный, местами 15-20 метров в секунду. 19 февраля в Кызылординской области ожидается резкое понижение температуры воздуха от 12-17, на севере 5, на юге 20 тепла до 2-7, местами 10 мороза.

Ночью 18 февраля в Атырауской области на большей части снег. Местами ожидается низовая метель. Ветер северный, северо-западный, ночью на большей части, днем местами 15-20 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили о понижение температуры воздуха с 18 по 20 февраля. По информации РГП "Казгидромет", 18-19 февраля погоду Казахстана будет определять южно-каспийский циклон.

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