Синоптики предупредили жителей семи областей о сильном тумане

НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 8 апреля в Актюбинской области ночью и утром местами ожидается туман.

8 апреля в Акмолинской области местами ожидается туман.

8 апреля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман. Ветер южный, юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

8-9 апреля в Карагандинской области местами ожидается туман.

8 апреля в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

8 апреля в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

8-10 апреля в Жамбылской области местами ожидается туман. 10 апреля местами ожидается гроза. Днем 8, сутки 9-10 апреля местами ожидается ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду.

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