Синоптики прогнозируют грозы и град в Нур-Султане и Акмолинской области

Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Нур-Султане, Акмолинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, 1 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, северный, 15-20 метров в секунду, днем местами шквал, град. В Нур-Султане днем 1 июня также ожидаются гроза, град, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, северный, порывы 16 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Ночью и утром 1 июня в Костанайской области ожидается местами гроза. Сутки 1 июня местами ожидается ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

Также сообщается, что с 1 июня 2019 года на территории Западно-Казахстанской области устанавливается IV класс пожарной опасности - высокая пожарная опасность.

При IV классе пожарной опасности пожары возникают даже от незначительных источников огня, быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги. В связи с тем что на территории области ожидается погода без осадков, с повышением температуры воздуха класс пожарной опасности будет повышаться. Вероятность шторма составляет 90-95%", - уточнили в "Казгидромете".





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