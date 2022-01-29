Синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В большинстве регионов Казахстана 28 января атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части РК пройдут осадки, днем в горных районах юга - сильные (дождь, снег). Ожидаются усиление ветра, метель, гололед.

Только в центре и на востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман", - отмечают синоптики.

На западе, юге, востоке Мангистауской области ожидается гололед, на севере - туман, на западе и востоке - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе и севере Костанайской области ожидается низовая метель, на юге - туман.

Ночью на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман; утром и днем на западе, севере, в горных и предгорных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

На севере и в центре Кызылординской области ожидается туман, в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду, во второй половине дня - гололед, метель.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман; на северо-востоке усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метра в секнуду; днем на юго-западе и в горных районах гололед.

На западе, юге Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, севере Западно-Казахстанской, севере, востоке и в центре Атырауской, на северо-востоке Актюбинской, западе Северо-Казахстанской, юге Павлодарской, севере и юге Восточно-Казахстанской, ночью и утром на юге Алматинской и западе Акмолинской областей ожидается туман.



