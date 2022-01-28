В семи областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В АО "KEGOC" заявили, что произошедшая 25 января, авария не связана с деятельностью майнинговых компаний и назвали ее причины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Необходимо отметить, что произошедшая авария не связана с деятельностью потребителей, осуществляющих цифровой майнинг", - заявили в пресс-службе KEGOC .

Касательно отсутствия поставок электроэнергии в адрес потребителей, осуществляющих цифровой майнинг, в компании разъяснили, что что в единой электроэнергетической системе РК сохраняется ситуация с дефицитом электрической энергии. Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в 3 раза больше показателей последних лет. Для сравнения, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%.

В условиях дефицита электроэнергии, в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения населения и экономики страны, АО "KEGOC" совместно с электростанциями и энерогоснабжающими организациями, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан приняли меры по снижению плановых поставок электроэнергии в адрес майнинговых дата-центров", - разъяснили в пресс-службе.

В компании рассказали о причинах масштабного отключения электроэнергии. Так, 25 января 2022 года в 11.59 по времени Нур-Султана в Республике Узбекистан из-за короткого замыкания отключились 6 энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС, с суммарной потерей генерации более 1500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана. В результате произошел "наброс" мощности на транзит 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана" с последующей его перегрузкой.

В целях недопущения повреждения энергетического оборудования и полного погашения южных областей страны, действием автоматики произошло разделение транзита с переводом Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей на изолированную работу.

При этом, отметили в компании, все электростанции в южных областях республики остались в работе продолжая электро и теплоснабжение потребителей суммарной мощностью порядка 1500 МВт. Тем самым было предотвращено полное погашение потребителей южной зоны Казахстана. Ввиду отсутствия передачи мощности по транзиту 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана" вынужденные ограничения составили порядка 1800 МВт.

Тем же временем энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана полностью погасли, с отключением всех электростанций и потребителей. В энергосистеме Узбекистана отключенная нагрузка составила порядка 9600 МВт (100% потребления), в Кыргызстане около 2600 МВт (100% потребления)", - говорится в сообщении.

Согласно ифнормации, в ходе оперативного восстановления схемы сети в 14.45 были сняты все ограничения по Кызылординской области, в 14.53 сняты все ограничения по Алматы и Алматинской области. К 16.00 было восстановлено электроснабжение потребителей южных областей Казахстана.

В рамках восстановления со стороны ЕЭС Казахстана была оказана помощь энергосистемам Кыргызстана и Узбекистана путем подачи напряжения на электростанции данных стран, что позволило им начать восстановительные мероприятия. Возврат к нормальному режиму энергосистемы Кыргызстана занял примерно сутки. По состоянию на 14.00 ч. 27 января энергосистема Узбекистана продолжает ликвидацию аварии", - проинформировали в KEGOC.

В компании также добавили, что в настоящее время ЕЭС РК работает параллельно в энергообъединении стран СНГ и других стран, связанных межсистемными линиями электропередачи и объединённых единым технологическим режимом.

Для каждой из стран это дает колоссальную экономическую выгоду. Параллельная работа позволяет продавать или покупать излишки электроэнергии в соседних странах, что приносит экономическую выгоду всем системам. Параллельная работа сопредельных энергосистем позволяет сократить затраты на строительство и содержание сетевой инфраструктуры, резервов генерации, благодаря тому, что параллельно работающие энергосистемы частично покрывают свои потребности по передаче электроэнергии, резервной генерирующей мощности за счет соседей. Также имеются связанные вопросы с водообеспечением южных областей страны", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте.

26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров и они продолжают перегружать энергосистему страны.

В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии.

В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании.

21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей.