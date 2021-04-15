Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие дни

НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие трое суток - 15-17 апреля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Влияние обширного антициклона на Казахстан заканчивается, он смещается на Западную Сибирь, в связи с чем на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды", - сообщили синоптики.

Местами пройдут дожди, которые будут сопровождаться грозами. В конце недели в северных регионах ожидается понижение температурного фона.

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе - с пыльной бурей.





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