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Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие дни

14.04.2021 24436
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие трое суток - 15-17 апреля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Влияние обширного антициклона на Казахстан заканчивается, он смещается на Западную Сибирь, в связи с чем на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды", - сообщили синоптики. 

 
Местами пройдут дожди, которые будут сопровождаться грозами. В конце недели в северных регионах ожидается понижение температурного фона. 
 
Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе - с пыльной бурей. 

 

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