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В среду в большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

14.04.2021 8344
В среду в большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 апреля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем на большей части страны сохранится погода без осадков. Лишь на юге и юго-западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь с грозой. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра ночью местами, днем на большей части до 15-20 метров в секунду. 
 
В Мангистауской, Атырауской областях днем местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Жамбылской, Туркестанской областях, в районе Жаланашколя Алматинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области местами туман. 
 
В Акмолинской, Костанайской областях, ночью в Павлодарской области местами ожидается туман. 
 
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами туман.

 

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