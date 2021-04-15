В среду в большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем на большей части страны сохранится погода без осадков. Лишь на юге и юго-западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь с грозой. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра ночью местами, днем на большей части до 15-20 метров в секунду.
В Мангистауской, Атырауской областях днем местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Жамбылской, Туркестанской областях, в районе Жаланашколя Алматинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области местами туман.
В Акмолинской, Костанайской областях, ночью в Павлодарской области местами ожидается туман.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами туман.
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