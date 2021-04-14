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В Шымкенте и шести областях объявили штормовое предупреждение

13.04.2021 6832
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Туркестанской, Костанайской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 14-15 апреля в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.
 
14 апреля в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. 
 
14 апреля в Акмолинской области местами ожидается туман.
 
Утром и днем 14 апреля в Туркестанской области местами ожидается гроза. Ветер восточный, местами 15-20 метров в секунду. 
 
В Шымкенте в конце дня 14 апреля ожидается гроза.
 
14 апреля в Костанайской области местами ожидается туман.
 
14-16 апреля в Жамбылской области местами ожидаются туман, гроза. 14-16 апреля местами ожидается ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, 15-20 метров в секунду.
 
Ранее "Казгидромет" предупредил жителей Алматы об опасности схода снежных лавин в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы.
 

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