В Шымкенте и шести областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Туркестанской, Костанайской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 14-15 апреля в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

14 апреля в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

14 апреля в Акмолинской области местами ожидается туман.

Утром и днем 14 апреля в Туркестанской области местами ожидается гроза. Ветер восточный, местами 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте в конце дня 14 апреля ожидается гроза.

14 апреля в Костанайской области местами ожидается туман.

14-16 апреля в Жамбылской области местами ожидаются туман, гроза. 14-16 апреля местами ожидается ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, 15-20 метров в секунду.

Ранее "Казгидромет" предупредил жителей Алматы об опасности схода снежных лавин в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы.

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