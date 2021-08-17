НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие трое суток - 17-19 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Обширный антициклон продолжит свое влияние на территорию Казахстана, где ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь на севере, востоке и юго-востоке, с прохождением фронтальных разделов, прогнозируются кратковременные дожди, грозы, град и порывистый ветер", - сообщает РГП "Казгидромет".





Ожидается небольшое потепление, температурный фон днем повысится до 25-32 тепла на севере, до 25-37 тепла на юге и юго-востоке, до 20-31 тепла в центре и востоке. И лишь на запад Казахстана по-прежнему будут поступать теплые и сухие воздушные массы из районов Ирана, сохраняя погоду без осадков и основной фон температуры 32-43 тепла.





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