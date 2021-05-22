Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие три дня

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НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Казахстанские синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о том, какая погода предстоит в ближайшие три дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 22 по 24 мая практически вся территория республики будет под влиянием поля повышенного атмосферного давления, с чем ожидается погода без осадков. Лишь в Восточно-Казахстанской области под влиянием высотной ложбины 22 мая все еще сохранятся небольшие осадки и ночные заморозки.

Теплые и сухие воздушные массы начнут активно поступать из районов Ирана, с ними по стране ожидается постепенное повышение температуры воздуха и даже сильная жара.

Днем 24 мая столбики термометров достигнут отметки 30-38 тепла, лишь на юго-востоке, востоке, в центре страны воздух прогреется до 25-35 тепла. В отдельных районах страны ожидается усиление ветра, в южных регионах с пыльными бурями.

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