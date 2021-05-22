В пятницу в большинстве регионов Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды

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НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 мая 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По-прежнему на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами. Лишь южная часть РК будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге - шквал, возможно выпадение града", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, ночью и утром - туман.

В Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, днем в Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях, ночью в Алматинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Павлодарской области, ночью и утром Северо-Казахстанской области местами - туман, в Туркестанской области в горах - шквал.

В Костанайской области ночью местами ожидается туман.

Ночью в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки до 2 градусов.

На большей части Кызылординской области, местами в Атырауской, Алматинской областях, в отдельных районах Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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