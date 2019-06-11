Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде на 11-13 июня 2019 года, передает Kazakhstan Today.

"Непрекращающиеся дожди в Казахстане, исключая западные области, связаны с влиянием высотной барической ложбиной, по который влажный и прохладный тропосферный воздух поступает с районов Баренцева моря и Северного Урала. И очередная порция такого воздуха будет поступать в предстоящие трое суток в республику, а поэтому и изменений в погоде пока не ожидается", - сообщает РГП "Казгидромет".

По-прежнему на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами, на юго-востоке республики в горных и предгорных районах сильные дожди.

Температура воздуха сохранится ниже средних многолетних значений на 3-5 градуса по Цельсию. Лишь на западе и юго-западе под влиянием поля повышенного атмосферного давления без осадков и жарко, днем воздух будет прогреваться до плюс 30-38 градусов по Цельсию.

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