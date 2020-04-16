Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 16-18 апреля 2020 года, передает Kazakhstan Today.
Под влияние очередного Атлантического циклона попадут западные, северо-западные и северные регионы Казахстана, в связи с чем здесь ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром", - сообщает РГП "Казгидромет".
Местами по республике ожидаются туманы.
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