Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - В среду, 15 апреля, на большей части Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидаются дожди, на юго-востоке местами сильные, на севере осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе и юго-западе республики ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра на западе с пыльной бурей", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, местами порывы 25 метров в секунду.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра ночью местами, днем на большей части до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, Кызылординской, ночью Алматинской областях местами ожидается туман.

В Костанайской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Западно-Казахстанской, Мангистауской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В Атырауской области днем местами ожидается пыльная буря, усиление ветра порывы до 17-22 метров в секунду.

В Актюбинской области днем местами ожидается усиление ветра 15 метров в секунду.

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