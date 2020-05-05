Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 5-7 мая 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Антициклон из районов Новой Земли принесет кратковременное похолодание на большей части Казахстана. На юге республики с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, местами сильные, которые будут сопровождаться грозами, шквалистым ветром, а также местами возможен град. В ночные часы на севере, в центре, на востоке и в горных районах юго-востока столбики термометров опустятся ниже 0. Однако к концу периода, с южными тропосферными потоками ожидается повышение температур на всей территории республики", - сообщает РГП "Казгидромет".

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