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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

20.05.2020, 12:16 19522
щщщщ .    Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Синоптик
и рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 21-23 мая 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 

В ближайшие дни с выходом антициклона ожидается прекращение осадков в южной половине Республики Казахстан, в северной половине дожди с грозами и, возможно, градом, сохраняются", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
Местами усилится ветер, в южной части с пыльными бурями. В конце периода в республике ожидается существенное повышение температуры воздуха.
 
 

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