Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

щщщщ . Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Синоптик
и рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 21-23 мая 2020 года, передает Kazakhstan Today.
В ближайшие дни с выходом антициклона ожидается прекращение осадков в южной половине Республики Казахстан, в северной половине дожди с грозами и, возможно, градом, сохраняются", - сообщает РГП "Казгидромет".
Местами усилится ветер, в южной части с пыльными бурями. В конце периода в республике ожидается существенное повышение температуры воздуха.
Как сообщалось ранее, сегодня на большей части Казахстана сохраняются дожди.
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