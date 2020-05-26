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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

25.05.2020, 14:09 26596
Алматы. 25 мая. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 26-28 мая 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 
По данным РГП "Казгидромет", антициклон из районов Архангельска вызовет ослабление жары в северных регионах республики, а на юге, с теплыми воздушными массами из районов Ирана, сохраняется жаркая и сухая погода. 
 
Местами прогнозируется усиление ветра, на юге с пыльными бурями.
 
 

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