Алматы. 25 мая. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 26-28 мая 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", антициклон из районов Архангельска вызовет ослабление жары в северных регионах республики, а на юге, с теплыми воздушными массами из районов Ирана, сохраняется жаркая и сухая погода.

Местами прогнозируется усиление ветра, на юге с пыльными бурями.

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