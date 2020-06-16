Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

Алматы. 15 июня. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие трое суток - 16-18 июня 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Высотная ложбина северного циклона, вызвавшая спад жары на севере страны, углубляясь, начнет оказывать свое влияние на южные, а затем и на юго-восточные регионы страны", - сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Хотя существенных осадков не ожидается, будет наблюдаться понижение температуры на 5-10 градусов. И лишь на западе вынос теплых воздушных масс с районов Ирана сохранит жаркую, сухую погоду.





Напомним, сегодня на большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, лишь на юге, западе и в Северо-Казахстанской области погода без осадков.

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