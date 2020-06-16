На большей части Казахстана в понедельник сохраняется неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - В понедельник, 15 июня, на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, лишь на юге, западе и в Северо-Казахстанской области погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе - пыльная буря, в центре возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами - пыльная буря.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанкой, Костанайской областях, днем в Туркестанской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области - град.

В Акмолинской, Жамбылской областях днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской области - гроза.

В Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области - пыльная буря.

В Алматинской, Атырауской областях, на юге Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областей, на западе Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, Карагандинской областях, на большей части Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской, Туркестанской, Жамбылской областей, на юге Западно-Казахстанской, Костанайской областей, на западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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