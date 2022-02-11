Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг

НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Актюбинской, Мангистауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 11 февраля на большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, в центре области ожидаются туман, днем гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный утром и днем на севере, в центре области 15-20 метров в секунду.

11 февраля на севере и в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. На востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на севере и в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 11 февраля на севере, юго-востоке Мангистауской области ожидается гололед.

11 февраля на западе Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер юго-восточный днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

11 февраля на северо-западе, западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере области ожидается туман.

11 февраля на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Днем ветер юго-восточный, южный на севере области 15-20 метров в секунду.

11 февраля на севере и западе Костанайской области ожидается низовая метель. На юге, востоке области туман. Ветер юго-восточный, на севере и западе области порывы 15-20 метров в секунду.

11 февраля на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман, днем на западе области низовая метель. Ветер юго-восточный, днем на западе, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

11 февраля днем на юго-западе, западе Северо-Казахстанской области ожидается метель. 12 февраля на большей части области ожидаются снег, метель. Ветер юго-восточный 11 февраля днем на юго-западе, западе области порывы 15-20 метров в секунду. 12 февраля ветер на большей части 15-20 метров в секунду, на юго-западе, западе области порывы 23-28 метров в секунду.