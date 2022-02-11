Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг

НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - В большинстве регионов Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, лишь на юге республики будет без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным РГП "Казгидромет", местами ожидаются гололед, туман; на западе и юго-востоке страны - усиление ветра.
На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, ночью на севере области - гололед.
Днем на западе, северо-западе Актюбинской области ожидается усиление ветра с низовой метелью, на востоке области - туман.
На западе, севере Атырауской, на северо-западе Мангистауской, ночью и утром на юге и севере Алматинской областей ожидаются туман, гололед.
На юге Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, на севере Восточно-Казахстанской, на севере и в центре Кызылординской, на севере и востоке Акмолинской, на западе, востоке и в центре Карагандинской, а также на юге, западе и в горных районах Туркестанской областей ожидается туман.